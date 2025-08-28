Zum Saisonauftakt der 1. Bezirksliga begegneten sich traditionell die beiden Unterpörlitzer Teams. Da Unterpörlitz II aufgrund mehrerer Ausfälle und des Parallelspiels in der 2. Bezirksliga mit einer reinen Nachwuchsmannschaft antrat, hatte die erste Mannschaft erwartungsgemäß keine Müh, das ungleiche Duell mit 8:0 (24:2 Sätze) für sich zu entscheiden. Durch souveräne Erfolge von Scheider/Bergmann und Linß/Gerhardt im Doppel sowie Scheider im Einzel ging man schnell mit 3:0 in Führung. Im Anschluss zeigte Matzollek eine gute Leistung gegen Bergmann, unterlag in der engsten Partie des Tages aber knapp mit 1:3. Auch Linß musste gegen Hofmann einen Satzverlust hinnehmen. Nachdem Gerhardt glatt gewann und auch die beiden folgenden Matches im oberen Paarkreuz deutlich an die Erste gingen, war die Partie aber bereits nach weniger als 90 Minuten entschieden.