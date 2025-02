Tischtennis beim TTV Mittelschmalkalden: Ehrennadeln als Überraschung

Bernhard Reißner und Christoph Engelhardt wussten natürlich nicht, was auf sie zukommt. Auf die Aussage: „Ihr fragt euch bestimmt, warum heute hier so viele versammelt sind“, antworte Engelhardt trocken: „Weil Training ist“. Alexander Roth, Vorsitzender des TTV, und Lukas Ilgen, Spieler der 1. Mannschaft, überreichten die Verdienstnadeln des Thüringer Tischtennisverbands. „Ihr seid sehr engagiert, was das Vereinsleben angeht, opfert da viel Freizeit und wir möchten euch damit zeigen, wie dankbar wir euch dafür sind“, so die Worte von Roth.