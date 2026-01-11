Tischtennis beim SV Henneberg: Zum neuen Jahr an die Platte

Am ersten Samstag im neuen Jahr fand wieder das traditionelle Tischtennis Neujahrsturnier des SV 87 Henneberg statt. Bei der mittlerweile 28. Ausgabe wurden Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 18 Vereinen begrüßt.
Die Halle war sehr gut besucht, zahlreiche Spielerinnen und Spieler sowie Zuschauer sorgten von Beginn an für eine tolle Atmosphäre. Sportlich bot das Turnier alles was das Tischtennisherz begehrt: spannende Ballwechsel, enge Entscheidungen und viele hochklassige Matches. Insgesamt war das Turnier für Henneberg wie auch für die Gäste ein voller Erfolg und ein gelungener Start in das neue Tischtennisjahr. Die Platzierungen:
Gruppe Champions League:
1. Ivonne Grudnick (TTC Großbreitenbach)
2. Stefan Göpfert (Jüchsen)
3. Norman Triebe (TTC Großbreitenbach)
Gruppe Europa League:
1. Tim Bittner (SV 87 Henneberg)
2. Philipp Freiboth (Vachdorf)
3. Marco Both (Vachdorf)
Doppel:
1. Grudnick/Triebe (TTC Großbreitenbach)
2. König/Böhm (Metzels/Sülzfeld)
3. Müller/Ruck (Gleichamberg/TTV Meiningen)