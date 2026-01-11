Tischtennis beim SV Henneberg: Zum neuen Jahr an die Platte

Die Halle war sehr gut besucht, zahlreiche Spielerinnen und Spieler sowie Zuschauer sorgten von Beginn an für eine tolle Atmosphäre. Sportlich bot das Turnier alles was das Tischtennisherz begehrt: spannende Ballwechsel, enge Entscheidungen und viele hochklassige Matches. Insgesamt war das Turnier für Henneberg wie auch für die Gäste ein voller Erfolg und ein gelungener Start in das neue Tischtennisjahr. Die Platzierungen: