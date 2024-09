Seit über 20 Jahren spielen die Heßberger mittlerweile auf Bezirksebene oder höher Tischtennis. Seit über 20 Jahren mussten die Männer aus dem kleinen Dorf an der Werra mit nur einigen Unterbrechungen immer wieder zum Auswärtsspiel nach Unterpörlitz fahren. Egal ob es in der 3. Bezirksliga gegen die dritte Mannschaft oder diesmal in der 1. Bezirksliga gegen die erste Mannschaft an die Platten geht – das Ergebnis steht eigentlich immer schon vorher fest. Denn der Blick ins Geschichtsbuch zeigt, dass die Heßberger seit dieser Zeit jedes Spiel verloren. Nicht einmal ein Unentschieden konnte der Heimmannschaft abgetrotzt werden. Das knappste Ergebnis war tatsächlich gleich die erste Begegnung vor 20 Jahren gewesen, die die Unterpörlitzer hauchdünn für sich entscheiden konnten. Seitdem gab es fast immer hohe Niederlagen. Sollte es auch dieses Mal so sein?