Nach der Niederlage im Hinspiel wollten es die Heßberger an heimischen Tischen besser machen und ihre Heimstärke nutzen. Dass die Aufgabe schwer werden würde, offenbarte sich bereits in den Doppelspielen: Schmidt/Zipf zeigten gegen Franzky/Gehlert ihre beste Leistung seit Jahresbeginn und gewannen knapp mit 3:1. Am Nebentisch war’s ebenfalls eng: Witter/Plonné hatten gegen Kober/Bartelt über die volle Distanz nicht das nötige Quäntchen und unterlagen.