Zum Verbandsliga-Saisonstart am neuen Spielort – der Halle der Themarer Regelschule – mussten sich die Tischtennisspieler des ESV Lok Themar der Oberliga-Reserve aus Zella-Mehlis mit 3:8 geschlagen geben. Obwohl die Punkte in den Doppeln geteilt wurden – Funk/Funk war gegen Bauroth/Langer erfolgreich –, fühlte man sich noch nicht heimisch, denn in der ersten Einzelrunde gelang den Werrastädtern kein Sieg. Kevin Fleischhauer war mit einer 2:3-Niederlage gegen Langer am nächsten dran. Im weiteren Spielverlauf gelang es, noch einmal auf 3:5 zu verkürzen. Marcel Funk erzielte einen überraschend deutlichen 3:0-Erfolg über Bauroth. Am Nebentisch entwickelte sich ein nervenaufreibender Fünf-Satz-Krimi. Nachdem Gerd Funk den vierten Satz deutlich mit 2:11 verloren hatte, zeigte der ESV-Routinier seine ganze Klasse und bezwang Wünsche mit 11:5 im Entscheidungssatz. Marcel Mahler schaffte ein 1:0 gegen Langer, verlor danach aber den Anschluss (1:3). Im letzten Duell blieb Fleischhauer gegen Bauroth ohne Gegenwehr.