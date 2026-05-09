In Sachen Aufstieg haben die Tischtennisspieler von Grün-Weiß Immelborn Erfahrung. „Wenn wir den Sprung in die Thüringenliga schaffen, wäre das bereits der vierte Aufstieg in Serie“, sagt Frank Lauterbach, der Kapitän der Mannschaft, die den zweiten Platz in der Staffel West der Verbandsliga belegt hat. Um den nächsten Schritt nach oben zu gehen, müsste Immelborn das Relegationsturnier gewinnen, das am Sonntag ab 10 Uhr in Erfurt (Sporthalle in der Curiestraße 29) ausgetragen wird. Gastgeber ist dort der TTZ Sponeta Erfurt. Der Achte der Thüringenliga empfängt neben Immelborn den Vizemeister der Ost-Staffel der Verbandsliga, SV Aufbau Altenburg II.