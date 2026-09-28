Schon vor dem Beginn wussten die Heßberger, dass sie als Außenseiter antreten. Da die Heimmannschaft jedoch mit zweifachem Ersatz spielte, keimte Hoffnung auf. Zunächst konnte die Partie auch offen gehalten werden, wobei eine Überlegenheit der Arnstädter Stammspieler sichtbar war. Da Ersatzmann und Altmeister Gunther Scharlock eine hervorragende Leistung abrief und beide Einzel gewann, stellten die Arnstädter die Weichen endgültig auf Sieg – 8:4.