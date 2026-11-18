Im Tischtennis-Nachwuchsbereich wurden in Schleusingen die Titelträger der Jugend 13 und 19 ermittelt. In Abwesenheit von mehreren Spielerinnen des TTC Schwarza, die ein Punktspiel in der Oberliga bestritten, nutzte Amelie Bartelt (TSV Mengersgereuth-Hämmern) die Gunst der Stunde bei den Mädchen 19 und holte sich den Titel vor Marie Amm (TTC Zella-Mehlis) und Antonia Barth (TTC Schwarza). Bei den Jungen gewann Jonas Walter (TSV Leimbach) den Titel. Wie im letzten Jahr wurde Luis Albrecht (TTV Schmalkalden) Zweiter. Jeweils Bronze holten sich Moritz Conrad (SV Unterpörlitz) und Chi Tung Nguyen ( Wartburgstadt Eisenach).