Die deutschen Frauen gewannen den EM-Titel bereits bei den vergangenen Turnieren 2023 und 2021. Sollten sie am Sonntag (13.00 Uhr/ETTU.TV) in Zadar den dritten Finalsieg in Serie schaffen, wären sie mit zehn EM-Triumphen alleinige Rekord-Europameisterinnen vor Ungarn (9).