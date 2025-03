Es war das letzte Saisonspiel für den TTV Floh-Seligenthal. Der dritte Tabellenplatz stand bereits fest, in eigener Halle ging es also um nichts mehr. Und doch hatte man sich noch etwas vorgenommen, denn es ging gegen den überragenden Spitzenreiter TTSV Grün-Weiß Immelborn. Ihre bisherigen vierzehn Spiele gewannen die Immelborner und so wollte Floh-Seligenthal bei der letzten sich bietenden Gelegenheit für einen Fleck auf der so weißen Immelborner Weste sorgen. Mit einem 7:7 ist dies dann auch gelungen.