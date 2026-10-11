Tischdecke war gestern Gen Alpha hält beim Klöppeln die Fäden in der Hand

Viel Nachwuchs, kaum Männer

Zwar gibt es keine Zahlen dazu wie viele Kinder und junge Menschen in Sachsen aktiv klöppeln oder klöppeln können. Es sei im Erzgebirge aber immer noch sehr aktuell, meint Schneider. "Wir haben keine Sorgen zwecks Nachwuchs", fügt sie hinzu. Auch der Sächsisch-Erzgebirgische Klöppelverband (SEKV) schätzt die Zahlen der Kursteilnehmer in den vergangenen Jahren als konstant ein.

Was aber fehle, erklärt Manuela Fischer, das sei dieses mittlere Alter. "So zwischen 20 und 40, das fehlt uns", sagt Fischer. Ein Blick durch ihren Kursraum bestätigt das – Grundschülerinnen, Teenager und ältere Frauen sitzen hier an den Klöppelsäcken.

Genauso wenig in Sicht: Jungen und Männer. Die seien bei diesem Hobby in der Unterzahl. Dabei saßen im Erzgebirge auch Männer an den Klöppelsäcken, insbesondere als die Region vom Klöppeln lebte, wie Fischer erzählt. Vereinzelt seien laut Fischer aber in ihren Kursen immer wieder Männer dabei. "Wir hatten immer einen Jungen hier, genau in dieser Gruppe, der kommt leider nicht mehr", sagt Fischer.

Eine lebenslange Verbindung

Viele andere Kinder in Manuela Fischers Unterricht wollen ihr Hobby Klöppeln dagegen gerne beibehalten, das berichten etwa Emilia oder die 13-jährige Kimberly. Manche geben es sogar selbst weiter. Eine ehemalige Schülerin von Fischer zog für ihr Studium nach Halle und leitet dort eine Kinderklöppelgruppe, wie die Leiterin sagt. "Da freut man sich immer, wenn man Kinder von damals wieder trifft und die auch immer noch klöppeln." In dem Fall sogar über das Erzgebirge hinaus.