Tirol: Skifahrer gerät unter Schneebrett und stirbt im Krankenhaus

Tux (dpa/lby) - In Österreich ist ein 30 Jahre alter Mann aus Franken bei einem Schneebrett-Abgang nahe Tux in Tirol verschüttet worden und tags darauf im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei in Tirol mitteilte, waren der 30-Jährige aus dem Landkreis Nürnberger Land und ein 29-Jähriger am vergangenen Mittwoch im freien Gelände unterwegs. Auf 2.160 Metern Höhe löste sich demnach ein Schneebrett, erfasste den 30-Jährigen und riss ihn etwa 100 Meter weit mit.