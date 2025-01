Tipps zum E-Paper: So finden Sie Ihre Montags-Zeitung

Die Welt wird digitaler – und die Heimatzeitungen von inSüdthüringen.de auch: Ab sofort erscheinen „Freies Wort“, „Südthüringer Zeitung“ und „Meininger Tageblatt“ an sechs Tagen in der Woche als E-Paper und an fünf davon als gedruckte Zeitung. Was bedeutet: Die Tageszeitung gibt es dienstags bis samstags unverändert und wie gewohnt auf Papier. Auch montags erscheint die Zeitung nach wie vor mit den gewohnten Inhalten, im gewohnten Umfang und im gewohnten Aussehen, genauso wie an allen anderen Tagen – ab sofort aber nicht mehr in gedruckter Form, sondern elektronisch. Als E-Paper, das Sie überall und jederzeit lesen können – auf Ihrem Smartphone, auf Ihrem Tablet, auf dem PC oder dem Laptop daheim oder im Büro.