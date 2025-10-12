Tipps von Monsieur Moissonnier Handys vom Tisch! - So verhält man sich im Restaurant

Aber: Man sollte das Ding auf jeden Fall stumm schalten und auch bitte nicht auf den Tisch legen. Denn der wird gebraucht für Teller, Gläser, Schüsseln. "Manchmal geben wir den kleinen Hinweis, dass wir für Wasserschäden durch umgekippte Gläser und Flaschen nicht haften. Gäste mit Humor verstehen das sofort." Was ihn überrascht: "Es kommen junge Paare hierher, die sitzen sich gegenüber und starren auf ihre Handys. Haben die sich nichts mehr zu sagen?"

Stoff-Servietten nie auf den Teller legen

In der Gastro wird es allgemein als Todsünde betrachtet, wenn der Gast seine Stoffserviette nach dem Essen auf den abgegrasten Teller legt. An dieser Stelle wird Moissonnier richtig emotional: "Das ist furchtbar, es gehört sich nicht", schimpft er.

"Eine Serviette ist kein Papiermüll, sondern Bestandteil der Tischkultur, und die wirft man nicht auf einen Teller fertig gegessener Spaghetti Bolognese. Die legt man gefaltet neben den Teller. Auch eine Papierserviette hat auf dem Teller nichts zu suchen."

Kinder müssen beschäftigt werden

"Kinder sind nie ein Problem, das Problem sind die Eltern." Damit meint Moissonnier Gäste, die den Nachwuchs zum Beispiel von Tisch zu Tisch gehen lassen. Ein Erfahrungswert aus 40 Jahren Kundenkontakt: "Kinder müssen schnell etwas zu essen bekommen, dann sind sie zufrieden und in der Regel auch ruhig, aber bald danach müssen sie beschäftigt werden."

Wenn die Eltern das nicht schaffen, gehen die Kellner manchmal mit ihnen in die Küche, um sie abzulenken. Aber so sollte es natürlich eigentlich nicht sein. Einmal hatte Moissonnier ein Gäste-Paar, das sich für den Abend extra einen Babysitter organisiert hatte, um mal ganz in Ruhe essen zu können. "Die beiden haben sich dann zu Recht beschwert, als am Nachbartisch ein Schreikind nicht ruhig gehalten werden konnte."

Trinkgeld gibt man mit dem Herzen

Bei einer Rechnung von 100 Euro drei Euro Trinkgeld zu geben, ist nach Moissonniers Ansicht noch schlimmer als gar kein Trinkgeld zu geben. Dabei ist ihm bewusst: "Es gibt Menschen, die können kein Trinkgeld geben. Die sparen für den Restaurant-Besuch, kratzen das Geld zusammen. Da sage ich: "Gönne es ihnen und sei froh, dass sie überhaupt bei dir gewesen sind.""

Ein übertrieben hohes Trinkgeld kann nach seiner Erfahrung dazu führen, dass man den Gast nicht mehr ernst nimmt. Die goldene Regel: Fünf bis zehn Prozent sollten es sein. Wie viel genau, entscheidet man aus dem Bauch heraus. Oder in Moissonniers Worten: "Lass dein Herz sprechen."