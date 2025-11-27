Vancouver/München - Fast zwei Jahrzehnte nach seiner eigenen Anfangszeit beim FC Bayern hat Thomas Müller einige Tipps an den neuen Münchner Shootingstar Lennart Karl. Der 17-Jährige müsse versuchen, "den Fokus auf dem Sport zu halten", sagte Müller in einem Interview von RTL/ntv und meinte: "Der Junge hat Spaß, daran zu arbeiten, er hat Spaß, sich zu verbessern." Er dürfe nun wegen des Hypes und der steigenden Erwartungen nicht zu verbissen werden, mahnte der ehemalige Bayern-Leistungsträger und unterstrich: "Es ist das Schönste, was es gibt, für den FC Bayern zu spielen."