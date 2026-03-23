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  6. Sicher und stressfrei durch die Osterferien

Tipps & Rechtliches Sicher und stressfrei durch die Osterferien

Reisende sollten jetzt wichtige Hinweise zu Flugrechten, Bußgeldern, neuen Gebühren und praktischen Tipps gegen Reiseübelkeit kennen – für entspannte Osterferien.

Tipps & Rechtliches: Sicher und stressfrei durch die Osterferien
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Reisende können im Vorfeld und während einer Reise eine Vielzahl von Aspekten berücksichtigen, die ihnen ihre Reise erleichtert. Foto: picture alliance/dpa

Mit Blick auf die bevorstehenden Osterferien erwarten viele Familien volle Straßen, lange Autofahrten und gut besuchte Urlaubsziele. Gleichzeitig häufen sich rechtliche Fragen und gesundheitliche Herausforderungen rund ums Reisen. Die Arag-Versicherung sowie der Automobil-Club Verkehr geben daher wichtige Hinweise, damit die Ferien möglichst stressfrei verlaufen.

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Kommt es etwa zu einem Flugausfall, haben Passagiere nicht nur Anspruch auf die Erstattung des Ticketpreises, sondern auch auf die Rückzahlung von Vermittlungsgebühren, die beim Buchen über Online-Portale anfallen.

Das hat der Europäische Gerichtshof jüngst klargestellt, nachdem die niederländische Airline sich geweigert hatte, eine Provision von 95 Euro zu erstatten. Wer Verkäufe über Drittportale zulässt, muss auch deren Gebühren übernehmen, unabhängig von deren Höhe (Az.: C‑45/24).

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Auch bei Reiserücktritts- und Abbruchversicherungen lohnt ein genauer Blick. Eine Familie aus Schwaben musste ihren Skiurlaub abbrechen, nachdem die Mutter einen Kreuzbandriss erlitten hatte.

Obwohl die Heimreise erst später erfolgen konnte, wertete das Amtsgericht München bereits den Unfalltag als Reiseabbruch. Die Versicherung musste nahezu alle Kosten übernehmen – mit Ausnahme der Skipässe und der Übernachtung der Tochter (Az.: 132 C 23372/24).

Personalausweis wird teurer

Kurz vor Ostern sind zudem die Gebühren für den Personalausweis gestiegen: Erwachsene zahlen nun 46 Euro, Jüngere 27,60 Euro. Da die Ausstellung meist mindestens zwei Wochen in Anspruch nimmt, kann ein vorläufiger Personalausweis eine kurzfristige Alternative sein, auch wenn er nur drei Monate gültig ist und keine elektronischen Funktionen bietet.

Reisende, die mit dem Auto die Niederlande ansteuern, sollten die dort stark gestiegenen Bußgelder kennen. Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung kostet 440 Euro, Nicht‑Anschnallen 190 Euro, und schon geringe Tempoüberschreitungen können teuer werden.

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Was tun gegen Reiseübelkeit?

Neben rechtlichen und finanziellen Aspekten spielt auch die Gesundheit eine Rolle. Gerade bei langen Autofahrten in den Ferien leiden viele Menschen – vor allem Kinder – unter Reiseübelkeit.

Sie entsteht, wenn das Gehirn widersprüchliche Signale über Bewegung erhält: Das Gleichgewichtsorgan spürt Beschleunigung und Kurven, während die Augen bei Blick auf Bücher, Handys oder Tablets etwas Statisches wahrnehmen. Dieser Konflikt kann schnell Übelkeit auslösen.

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Setzen erste Symptome ein, hilft oft schon ein Blick nach vorn auf die Straße, frische Luft durch ein geöffnetes Fenster oder eine kurze Pause. Displays und Bücher sollten weggelegt, der Kopf möglichst ruhig gehalten werden. Auch etwas Kühles im Nacken kann Linderung bringen.

Vorbeugend wirkt ein Sitzplatz mit gutem Blick nach vorn, eine moderate Innenraumtemperatur ohne starke Gerüche sowie eine clevere Fahrzeitplanung, etwa früh morgens oder zu gewohnten Schlafzeiten. Für Kinder sind Hörspiele oder Spiele, bei denen der Blick nach außen geht, besser geeignet als Bildschirmmedien.

Wer dennoch nicht auf Displays verzichten kann, profitiert eventuell von Funktionen wie „Vehicle Motion Cues“ auf Apple‑Geräten oder entsprechenden Apps für Android, die Fahrzeugbewegungen optisch nachstellen und so den Wahrnehmungskonflikt verringern sollen.

Fettige Mahlzeiten vermeiden

Auch die Ernährung spielt eine Rolle: Große, schwere oder fettige Mahlzeiten belasten den Magen und machen Übelkeit wahrscheinlicher. Besser sind leichte Snacks wie Brot, Cracker oder Obst sowie stilles Wasser oder Tee.

Medikamente mit Wirkstoffen wie Dimenhydrinat können eine Option sein, sollten aber bei Kindern nur nach Absprache mit einem Arzt eingesetzt werden, da sie müde oder unruhig machen können.

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Kommt es im Auto trotz aller Vorsicht zum Erbrechen, gilt es zunächst Ruhe zu bewahren. Während der Fahrt sollte niemand abgeschnallt werden; angehalten werden darf erst, wenn es sicher möglich ist, etwa an der nächsten Ausfahrt oder einem Rastplatz. Frische Luft, ein paar Schlucke Wasser und Ersatzkleidung helfen anschließend schnell weiter.

Eltern kleiner Kinder sollten bei wiederholtem Erbrechen auf ausreichende Flüssigkeitsaufnahme achten und bei auffälliger Schlappheit ärztlichen Rat einholen.