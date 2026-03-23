Tipps & Rechtliches: Sicher und stressfrei durch die Osterferien

Unsere Empfehlung für Sie Krieg im Nahen Osten Rückholflüge laufen – Hunderte Urlauber stecken weiter fest Mehrere Flugzeuge mit gestrandeten Urlaubern sind inzwischen in Deutschland gelandet. Doch der Flugverkehr in der Krisenregion Nahost läuft weiter nur eingeschränkt.

Setzen erste Symptome ein, hilft oft schon ein Blick nach vorn auf die Straße, frische Luft durch ein geöffnetes Fenster oder eine kurze Pause. Displays und Bücher sollten weggelegt, der Kopf möglichst ruhig gehalten werden. Auch etwas Kühles im Nacken kann Linderung bringen.

Vorbeugend wirkt ein Sitzplatz mit gutem Blick nach vorn, eine moderate Innenraumtemperatur ohne starke Gerüche sowie eine clevere Fahrzeitplanung, etwa früh morgens oder zu gewohnten Schlafzeiten. Für Kinder sind Hörspiele oder Spiele, bei denen der Blick nach außen geht, besser geeignet als Bildschirmmedien.

Wer dennoch nicht auf Displays verzichten kann, profitiert eventuell von Funktionen wie „Vehicle Motion Cues“ auf Apple‑Geräten oder entsprechenden Apps für Android, die Fahrzeugbewegungen optisch nachstellen und so den Wahrnehmungskonflikt verringern sollen.

Fettige Mahlzeiten vermeiden

Auch die Ernährung spielt eine Rolle: Große, schwere oder fettige Mahlzeiten belasten den Magen und machen Übelkeit wahrscheinlicher. Besser sind leichte Snacks wie Brot, Cracker oder Obst sowie stilles Wasser oder Tee.

Medikamente mit Wirkstoffen wie Dimenhydrinat können eine Option sein, sollten aber bei Kindern nur nach Absprache mit einem Arzt eingesetzt werden, da sie müde oder unruhig machen können.

Kommt es im Auto trotz aller Vorsicht zum Erbrechen, gilt es zunächst Ruhe zu bewahren. Während der Fahrt sollte niemand abgeschnallt werden; angehalten werden darf erst, wenn es sicher möglich ist, etwa an der nächsten Ausfahrt oder einem Rastplatz. Frische Luft, ein paar Schlucke Wasser und Ersatzkleidung helfen anschließend schnell weiter.

Eltern kleiner Kinder sollten bei wiederholtem Erbrechen auf ausreichende Flüssigkeitsaufnahme achten und bei auffälliger Schlappheit ärztlichen Rat einholen.