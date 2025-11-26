Zu Weihnachten wird beleuchtungstechnisch standardmäßig groß aufgefahren: Leuchtende Vorgärten, glitzernder Hausschmuck ... in der Stadt funkeln Lichtornamente und Tannenbäume. Doch zu viel Licht ist gar nicht gut – das mahnen die Initiative „Paten der Nacht“ und der Naturschutzbund (Nabu) Ilm-Kreis an. Dabei halte sich die Beleuchtung zumindest in Ilmenau noch im Maße, erklärt Siegbert Hopfgarten, der sich im Nabu Ilm-Kreis engagiert und die Arbeitsgruppe Artenschutz am Gebäude/im Siedlungsraum leitet. Lediglich punktuell werde in manchem Wohngebiet etwas übertrieben. Generell habe die Weihnachtsbeleuchtung von Privatpersonen in den vergangenen Jahren stark zugenommen, so Siegbert Hopfgarten.