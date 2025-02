Wie lernt man am besten eine neue Sportart kennen? Indem man sie ausprobiert. Und das am besten auch noch mit denen, die sie schon seit Jahren ausüben. Gesagt, getan: die Redaktion von „Freies Wort“ Hildburghausen und der Kreissportbund haben sich gemeinsam beim SV Pädagogik Hildburghausen getroffen, um das Bosseln auszuprobieren. Und auch, um sich in einem kleinen Wettkampf selbst auf die Probe zu stellen.