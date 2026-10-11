Erze aus Minecraft, aber in echt

Die Kinder sind verrückt danach, im Computerspiel Minecraft Rohstoffe zu sammeln? Dann könnte sich ein Ausflug zur Terra Mineralia in Freiberg lohnen. Dort können Kinder in der Ausstellung versteckte Erze und Gesteine suchen. "So lernen sie unter anderem, aus welchen Mineralen die Erze in der realen Welt bestehen, wie sie aussehen oder ob es sie überhaupt gibt", hieß es. Mit Arbeitsblatt und Stickern können die Besucherinnen und Besucher auch eine Minecraft-Welt entwickeln. Das Programm "Kleine Baumeister - Minerale und Erze in Minecraft" wird vom 10. bis 22. Oktober angeboten.