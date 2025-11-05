Es ist nicht wenig, was Menschen brauchen, um auch in einer zivilen oder kriegerischen Notsituation ganz auf sich alleine gestellt zurechtzukommen. Vielleicht ohne Strom aus der Steckdose, ohne Wasser aus einer Leitung, ohne Treibstoff aus einem Zapfhahn, ohne Internet, das überall in der Luft vorhanden zu sein scheint. Wasser und Nudeln reichen für ein solches Zurechtkommen jedenfalls nicht, wenn man den Fachleuten des Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) glaubt.