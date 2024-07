Wann, wenn nicht im Sommerurlaub, haben Ferienkinder und -erwachsene einmal Zeit und Gelegenheit, um ausgiebig zu lesen? Während manche Leseratte mit einem ganzen Stapel Bücher in den Urlaub fährt, um die Lektüre auf der Liege am Strand oder am Pool durchzuschmökern, bevorzugen es andere Bücherwürmer, mit ihrem Wälzer abends einen abenteuerreichen Tag auf dem Sofa oder im Bett ausklingen zu lassen. Auch die Interessen, was gelesen wird, sind verschieden. So mancher bevorzugt für den Sommer leichte Kost mit Urlaubsflair und Liebesgefühlen, für andere soll es beim Lesen am Strand oder in den Bergen möglichst düster und blutig zugehen. Und natürlich gibt es auch für Kinder und Jugendliche allerlei Bücher, die sie in ihrer schulfreien Zeit lesen können. Die Buchhandlungen und Bibliotheken des Ilm-Kreises geben Sommerbuchtipps für Klein und Groß. Egal wie der persönliche Gusto ist: Hier ist für jeden etwas dabei!