Das ehemalige Geschäft „Sport Raßbach“ in der Liebensteiner Straße 22 in Barchfeld war seit der Eröffnung 1992 mehr als 20 Jahre eine Institution im Wartburgkreis und darüber hinaus. Am Samstag, 11. Oktober, 9 bis 16 Uhr, gibt es dort einen Hausflohmarkt mit Elektronik, Möbeln, Büchern, Fahrräder, Deko, Haushaltswaren, Technik & Geräte, Werkzeuge, Kleidung, Schuhen etc. von einem bis 40 Euro. Das Motto lautet: „Stöbern, entdecken, mitnehmen“.