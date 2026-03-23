Jedoch sei die Ostsee für einen Buckelwal kein natürlicher Lebensraum. "Der hat viel zu wenig Salz im Wasser", erklärte Goldschmidt. Er hoffe, dass es gelingt, das Tier freizubekommen. "Und wenn es nicht gelingt, dass er dann auch in Ruhe sein Ende finden kann", betonte er. Zahlreiche Schaulustige - darunter einige Kinder - beobachten das Spektakel von einer Mole aus - einige von ihnen fotografieren auch.

"Ich bin total überwältigt, so ein großes Tier zu sehen", sagte Jörg Wasmus, der mit seiner Familie aus Braunschweig schon am vergangenen Wochenende ans Meer gefahren war. "Ich hatte immer den Traum, einen Wal zu sehen, aber dass es so traurig ist, eigentlich schade drum", führte er aus. Als er am Morgen im Internet von dem gestrandeten Tier las, fuhr er mit seinen Enkeln sofort zum Strand. Sie wollten sehen, "wie es dem armen Kerl geht".