Timm Koch – Autor, Filmemacher, Fotograf – hat viel erlebt: Als einer der ersten Westdeutschen zog er 1990 in das frisch geeinte Ostberlin, heute lebt er zurückgezogen in Rheinbreitbach und setzt ganz auf Selbstversorgung. Bekannt für seine Fachbücher über Natur, Jagd und Imkerei, wagt der Freigeist nun den Schritt in die Belletristik. Am 24. April stellt er auf Schloss Weitersroda seinen ersten Roman „Wollt ihr den totalen Wahnsinn?“ vor. Die Lesung markiert gleich mehrere Premieren: seine erste literarische Lesereise, sein erster Auftritt im Landkreis Hildburghausen – und das erste Mal auf Schloss Weitersroda. Ein Abend zwischen Ernst, Ironie und echtem Leben.