«Tiger» im Einsatz: Bundeswehr übt nächtliche Tiefflüge mit Kampfhubschrauber

Ohrdruf (dpa/th) - Ende der kommenden Woche führt die Bundeswehr eine nächtliche Übung im thüringischen Landkreis Gotha durch. Dabei werde ein Kampfhubschrauber des Typs "Tiger" zum Einsatz kommen, wie das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen mitteilte. Demnach sei mit einer erhöhten Lärmbelastung durch Tiefflüge zu rechnen. Hauptschwerpunkt der Übung sei der Standortübungsplatz Ohrdruf. Doch auch die benachbarten Gebiete Oberhof und Floh-Seligenthal (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) könnten betroffen sein. Die Übung sei Teil des Manövers "Phoenix 6", hieß es weiter.