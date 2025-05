Ermittlungen aufgenommen: Videos von illegaler Ferkeltötung?

Ministerium: Veterinäramt in Verantwortung für Kontrollen

Das Ministerium teilte mit, dass in der betroffenen Schweinezuchtanlage unter Verantwortung des aktuellen Betreibers bereits in der Vergangenheit vereinzelte, aber nicht strafbewehrte tierschutzrechtliche Verstöße festgestellt worden. Immerhin: Ähnlich gelagerte Vorwürfe gegenüber anderen Schweinezuchtanlagen seien in Thüringen in diesem Jahr bislang nicht bekanntgeworden.