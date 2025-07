Tierwohl: Land fördert Tierwohl in 209 Thüringer Viehbetrieben

Mit rund 2,8 Millionen Euro der ausgezahlten Mittel ging der Großteil an 50 Schweinehaltungsbetriebe. Damit liege die Fördersumme rund eine halbe Million Euro über dem Niveau des Vorjahres – 2024 wurden 44 Betriebe unterstützt. In der Rinderhaltung erhielten 71 Betriebe Fördermittel in Höhe von knapp 437.000 Euro. Das waren zwölf Betriebe mehr als 2024. Zudem wurden rund 258.000 Euro an 88 (2024: 85) Betriebe vergeben, die vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen halten, darunter die Thüringer Waldziege oder das Rote Höhenvieh.