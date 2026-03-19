Schlachtvieh aus diesem Betrieb sei unter anderem an einen Schlachthof in Girona geliefert worden, dessen Erzeugnisse in Supermärkte in ganz Spanien und darüber hinaus gelangt seien. Aldi Nord betonte auf Anfrage zwar, von dem Schlachthof beliefert worden zu sein. Allerdings sei kein Fleisch aus dem beanstandeten Betrieb in der Gemeinde Castellote in die Regale des Discounters gelangt, was mit Hilfe der europäischen Vorschriften zur Rückverfolgbarkeit von Fleisch überprüft worden sei.