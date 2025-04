Das Veterinäramt des Landkreises Nürnberger Land hatte am Dienstag mitgeteilt, bei einer Kontrolle auf dem Hof Felßners in Lauf an der Pegnitz geringe Mängel bei der Einstreu und der Entmistung der Rinderstallungen sowie geringgradige bis mittelgradige Mängel bei der tierärztlichen Versorgung einzelner Rinder festgestellt zu haben. Die Behörde bestätigte, dass die Mängel innerhalb weniger Tage beseitigt worden seien.