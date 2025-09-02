Problem Zucht

Aktuell sei der Park an seinen Kapazitätsgrenzen und könne trotz eines hohen Bedarfs keine weiteren Tiere aufnehmen. Zudem mangele es an für die Arbeit mit Raubtieren ausgebildeten Tierpflegern. Dass sich der Bedarf mit der Zeit verringere, sei kaum zu erwarten, schätzt Schmidt. Er verwies etwa auf Nachzüchtungen in Zoos. Manche Tierschützer argumentieren, dass Zoos zwar Zucht betrieben, aber längst nicht immer Platz für alle so geborenen Tiere hätten. "Ein wichtiger Schritt neben einer finanziellen Unterstützung durch die Politik wäre daher ein Eindämmen der Zucht", fordert Schmidt.