Eineborn/Leinefelde-Worbis/Nordhausen (dpa/th) - Ob Alter, Krankheit oder Traumatisierung: Es gibt viele Gründe, warum Tiere von ihren ursprünglichen Besitzern abgegeben werden. Für diese Tiere ein dauerhaftes Zuhause zu finden, das wollen Gnadenhöfe im Freistaat. "Tiere zu retten, ist vergleichsweise leicht. Sie auf ihrem weiteren Weg zu begleiten und dafür zu sorgen, dass es ihnen gut geht, ist eine große Aufgabe", fasst Mariela Baca von "Happy Kuh" zusammen. Der Verein hat sich auf den Schutz von Kühen spezialisiert.