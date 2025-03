Der Wasserspiegel des Rother Stausees soll um 2,8 Meter abgesenkt werden. Darüber wurde der Römhilder Angelverein im Februar per Brief von der Thüringer Fernwasserversorgung in Erfurt informiert. Vereinschef Veit Hermann bangt mit seinen Kollegen um das Gewässer, das ein riesiges Biberrevier beherbergt. „Bei drei Metern weniger Wasser wird da kein See mehr sein. In Jüchsen gab es kürzlich eine ähnliche Maßnahme. Dort ist nur noch ein Tümpel übrig. An Fische ist nicht mehr zu denken“, sagte der Angler, der das Gewässer mit seinem Verein gepachtet hat, und schaut besorgt auf die verschwundenen Seen in Roth und Haina.