Tiertourismus Mit Alpakas und Lamas durch Thüringen

"Die Nachfrage ist riesig - viel besser, als wir uns das zu Anfang vorgestellt hatten", teilte etwa Jacqueline Harder von "Tom‘s Farm Alpaka" in Bad Langensalza auf Anfrage mit. Auch Anbieter wie "Lamaland-Eichsfeld" in Küllstedt, "Alpakas vom Roten Berg" in Unterwellenborn oder "Alpaka-Touren am Rennsteig" in Masserberg bestätigen diesen Trend.