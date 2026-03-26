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Tierseuchen Seltene Pferdekrankheit im Wartburgkreis

Fieber, Apathie und Schwäche bei Pferden - das können Anzeichen einer sporadisch auftretenden Viruserkrankung bei Einhufern sein. Ein Fall von infektiöser Anämie wurde aus dem Wartburgkreis bekannt.

Tierseuchen: Seltene Pferdekrankheit im Wartburgkreis
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Ein Fall einer seltenen Pferdekrankheit ist im Wartburgkreis aufgetreten (Symbolfoto). Foto: Federico Gambarini/dpa

Erfurt/Bad Salzungen (dpa/th) - In Thüringen ist ein Fall einer seltenen Pferdekrankheit aufgetreten. Die Equine Infektiöse Anämie (ansteckende Blutarmut der Einhufer) genannte Krankheit sei bei einem Pferd im Wartburgkreis amtlich festgestellt und durch das Friedrich-Loeffler-Institut bestätigt worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Die Viruserkrankung wird durch blutsaugende Insekten wie Bremsen, aber auch durch direkten Kontakt der Tiere etwa durch kleine Verletzungen übertragen. Sie kann außer Pferden auch Esel, Maultiere und Zebras treffen. Für Menschen besteht keine Gefahr.

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Ob das erkrankte Tier im Wartburgkreis bereits verendet war oder wegen der Erkrankung getötet werden musste, war zunächst unklar. Das für den Wartburgkreis zuständige Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt habe Maßnahmen zum Schutz vor einer Weiterverbreitung der Tierseuche eingeleitet, hieß es. Im Umkreis von einem Kilometer um den Ausbruchsort seien gefährdete Tiere untersucht worden. 

Kontakttiere werden ermittelt

Zudem sei damit begonnen worden, eventuelle Kontakttiere zu ermitteln. Es handle sich um sehr aufwendige Recherchen. Grundlage seien schriftliche Aufzeichnungen von Zu- und Abgänge gehaltener Tiere, zu denen die Betriebe nach EU-Recht verpflichtet seien. Das Ministerium rief Halter von Pferden und pferdeähnlichen Tieren auf, bei unklaren Krankheitsanzeichen zügig tierärztlichen Rat einzuholen. Bei Seuchenverdacht sei das zuständige Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt umgehend zu informieren. Infektiöse Anämie ist meldepflichtig.

Krankheit zuletzt vor 15 Jahren in Thüringen

Die Krankheit, die akut oder chronisch verlaufen kann, ist weltweit verbreitet und kommt gehäuft in Asien, Osteuropa und Südamerika vor. In Deutschland tritt sie sporadisch auf. Seit 2010 wurden laut Ministerium bundesweit 72 Fälle gemeldet. In Thüringen wurde sie zuletzt im Dezember 2011 bei einem Pferd nachgewiesen. In den Jahren zuvor hatte es Dutzende Fälle im Freistaat gegeben, zahlreiche Pferde mussten eingeschläfert werden.