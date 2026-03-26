Tierseuchen: Seltene Pferdekrankheit im Wartburgkreis

Erfurt/Bad Salzungen (dpa/th) - In Thüringen ist ein Fall einer seltenen Pferdekrankheit aufgetreten. Die Equine Infektiöse Anämie (ansteckende Blutarmut der Einhufer) genannte Krankheit sei bei einem Pferd im Wartburgkreis amtlich festgestellt und durch das Friedrich-Loeffler-Institut bestätigt worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Die Viruserkrankung wird durch blutsaugende Insekten wie Bremsen, aber auch durch direkten Kontakt der Tiere etwa durch kleine Verletzungen übertragen. Sie kann außer Pferden auch Esel, Maultiere und Zebras treffen. Für Menschen besteht keine Gefahr.