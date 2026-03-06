 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Newcastle-Krankheit: Ministerium warnt vor Seuchengefahr

Tierseuchen Newcastle-Krankheit: Ministerium warnt vor Seuchengefahr

Tödliche Seuche bei Hühnern: Warum Thüringer Geflügelhalter jetzt besonders wachsam sein müssen – und welche Symptome sofort Alarm schlagen lassen.

Tierseuchen: Newcastle-Krankheit: Ministerium warnt vor Seuchengefahr
1
Wegen neuer Ausbrüche der Newcastle-Krankheit in Brandenburg und Bayern warnt Thüringen vor anhaltender Gefahr für Geflügel. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Erfurt (dpa/th) - Thüringen sieht wegen der Ausbrüche der hochansteckenden Newcastle-Krankheit bei Geflügel in Brandenburg und Bayern auch für Tierhalter im Freistaat ein anhaltend hohes Risiko. Die Tierseuchenlage bleibe "hochdynamisch", heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Insgesamt sei von einer konstant hohen Gefährdung der Geflügelbestände durch Seucheneinträge auszugehen – auch vor dem Hintergrund der parallel zirkulierenden Vogelgrippe. Ausbrüche oder Verdachtsfälle der meldepflichtigen Tierseuche sind in Thüringen bisher nicht bekannt.

Nach der Werbung weiterlesen

Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen von "großer Bedeutung"

Das Ministerium mahnt in diesem Zusammenhang zur Einhaltung der bereits geltenden Maßnahmen. Bereits seit Herbst gelten für Geflügelhalter in Thüringen hohe Hygienestandards in den Ställen sowie Vorkehrungen, um direkte und indirekte Kontakte zwischen Wildvögeln und Hausgeflügel zu vermeiden. Grund dafür ist das nach wie vor grassierende Vogelgrippe-Virus H5N1. Die Einhaltung der Regeln sei aufgrund des aktuellen Risikos von sehr großer Bedeutung. Zusätzliche Maßnahmen gebe es bislang nicht. 

Ende Februar hatte das für die Tierseuchenbekämpfung zuständige Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) in Greifswald über den bundesweit ersten Ausbruch der Newcastle-Krankheit seit 30 Jahren bei Geflügel in Brandenburg informiert. Die Erkrankung verläuft bei den Tieren in der Regel tödlich. Für den Menschen ist das Virus ungefährlich. Bis zum Donnerstag gab es acht bestätigte Ausbrüche der Krankheit auf Geflügelfarmen in Brandenburg und Bayern. 

Typische Symptome: Von Abgeschlagenheit bis Lähmung

In Deutschland gilt für Hühner und Puten eine Impfpflicht gegen die auch "atypische Geflügelpest" genannte Newcastle-Krankheit – auch für Bestände mit nur wenigen Tieren. Alle Geflügelhalter seien aufgefordert, den Impfstatus ihrer Tiere zu prüfen und bei Bedarf unverzüglich auffrischen zu lassen, so das Ministerium weiter.