Erfurt (dpa/th) - Thüringen sieht wegen der Ausbrüche der hochansteckenden Newcastle-Krankheit bei Geflügel in Brandenburg und Bayern auch für Tierhalter im Freistaat ein anhaltend hohes Risiko. Die Tierseuchenlage bleibe "hochdynamisch", heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Insgesamt sei von einer konstant hohen Gefährdung der Geflügelbestände durch Seucheneinträge auszugehen – auch vor dem Hintergrund der parallel zirkulierenden Vogelgrippe. Ausbrüche oder Verdachtsfälle der meldepflichtigen Tierseuche sind in Thüringen bisher nicht bekannt.