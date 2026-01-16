Tierseuchen: Geflügel in Eichsfeld-Ort muss wieder in den Stall

Heiligenstadt/Böseckendorf (dpa/th) - Für Hühnerzüchter und andere Geflügelhalter in einem Ort im Landkreis Eichsfeld gelten wieder strengere Vorgaben. Sie müssen ihre Tiere etwa wieder in geschlossenen Ställen halten, dürfen die Tiere und ihre Produkte nicht wegtransportieren und müssen besonders gründlich desinfizieren. Das geht aus einer neuen Allgemeinverfügung des Veterinäramts hervor. Auch Geflügelausstellungen bleiben vorerst untersagt. Zudem sollen die Halter verpflichtet, ihre Bestände täglich ihre Tierbestände überwachen und Auffälligkeiten direkt melden.