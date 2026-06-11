Grundsätzlich gelte zudem: "Landwirte haben bei behördlich angeordneten Ernteverboten einen Schadensersatzanspruch gegen den jeweils zuständigen Landkreis." Das Land habe speziell für schweinehaltende Betriebe verschiedene Unterstützungsinstrumente eingerichtet. Bis Ende vergangenen Jahres wurden im Rahmen der Transportkostenbeihilfe für Fahrten zu Schlachthöfen in den betroffenen Sperrzonen rund 157.000 Euro ausgezahlt.

Zusätzlich verzichte das Land auf die Erhebung von Kosten für Untersuchungen durch das Hessische Landeslabor, wodurch die Betriebe unmittelbar finanziell entlastet würden. Über die hessische Tierseuchenkasse seien außerdem Soforthilfen für besonders betroffene Betriebe gewährt worden.

Wie ist die aktuelle Situation?

"Es gibt erste positive Signale, etwa durch die Rückstufung erster Bereiche, die für ASP-frei erklärt werden konnten. Für Schweinehalter in diesen Gebieten führt das natürlich zu einer deutlichen Entspannung", sagt von Spee. Allerdings bestehe weiter die Gefahr einer erneuten Ausbreitung. So bestehe derzeit an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen die Gefahr einer Ausbreitung auch nach Nordhessen. Auch dort werden Zäune gebaut.

Erste Erfolge seien vor allem dem außerordentlichen Engagement der Landkreis, kreisfreien Städte, der Veterinäre, der Jägerschaft sowie der Landwirte zu verdanken, die mit großen und vielfachen ehrenamtlichen Einsatz zur Eindämmung der Seuche beigetragen hätten, teilte das Ministerium mit.

Bereits jetzt würden Vorbereitung für einen weiteren Rückstufungsantrag laufen, der im Winter über den Bund bei der Europäischen Kommission eingereicht werden solle. Finanzielle Unterstützung des Bundes gebe es nicht, auch wenn diese schon gefordert worden sei. "Das Land Hessen erhält vom Bund keine Gelder für die Bekämpfung der ASP."