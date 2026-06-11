Tierseuche: Zwei Jahre Schweinepest und kein Ende in Sicht

Friedrichsdorf/Wiesbaden (dpa/lhe) - Zwei Jahre nach dem ersten positiven Befund auf Afrikanische Schweinepest ist kein Ende der Tierseuche in Hessen absehbar. "Die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest ist ein Marathon und kein Sprint. Mit einem schnellen Ende der Seuche ist daher nicht zu rechnen", teilte das Umweltministerium mit. Seit dem Ausbruch wurden Tausende Tiere gekeult, verendeten oder wurden von Jägern erschossen.