Tierseuche: Was man zur Vogelgrippe in Bayern wissen sollte

Was ist die Vogelgrippe?

Die Vogelgrippe - auch Geflügelpest genannt - ist eine oft tödlich verlaufende Viruskrankheit bei Vögeln. Nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) sind vor allem Hühner und Puten anfällig dafür. Kommt es in einem Geflügelbetrieb zum Ausbruch, können Dutzende Tiere innerhalb kurzer Zeit sterben. Wildvögel tragen bedeutend zur Verbreitung bei. Vor allem Wasservögel zeigen laut dem LGL oft kaum oder keine Symptome und können das Virus so oft unerkannt weitergeben.