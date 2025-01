Tierseuche: Vogelgrippe-Verdacht: Tiergarten Nürnberg geschlossen

Zunächst keine Folgen für Geflügelhalter rund um Nürnberg

Bis eine eindeutige Diagnose für Nürnberg vorliegt, gehen die Behörden von einem Verdachtsfall aus. Die drei Weißstörche seien zusammen mit anderen Vögeln am 10. Januar in ihr Winterquartier in der Außenstelle gezogen, sagte der Vizedirektor des Tiergartens, Jörg Beckmann. Bisher seien keine weiteren Tiere erkrankt. Wie sich die Störche mit der Vogelgrippe angesteckt haben, lässt sich laut Beckmann nicht mit Sicherheit sagen. Möglicherweise hatten sie Kontakt zu infizierten Wildvögeln.