Vor einem Jahr waren hierzulande in bislang ungekanntem Ausmaß Kraniche von der Vogelgrippe dahingerafft worden. Bei den jüngsten Nachweisen war laut Harder kein einziger Kranich dabei. Aktuell gebe es keine besonders betroffene Art. "Es ist ein gewisses Übergewicht für große Gänsearten zu erkennen: Kanadagänse, Graugänse, Blässgänse." Auch Enten seien betroffen, ebenso Möwenarten und vereinzelt Greifvögel. Zum ersten Mal überhaupt habe das FLI zudem eine Saatkrähe positiv getestet. "Das hatten wir auch noch nicht."