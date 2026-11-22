Greifswald - Das Vogelgrippe-Infektionsgeschehen nimmt besonders in Norddeutschland an Fahrt auf. "Gerade in der zurückliegenden Woche haben die Zahlen bei den Wildvögeln ganz schön zugenommen", sagt Timm Harder vom Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) bei Greifswald. "Wir hatten in den Wochen vorher immer nur vereinzelte Fälle. Aber jetzt kommen schon ganze Sammlungen von 10, 15, 20 Proben erkrankter oder toter Wildvögeln rein", erklärte der Leiter des Nationalen Referenzlabors für Aviäre Influenza am FLI.