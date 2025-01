Nürnberg (dpa/lby) - Der Nürnberger Tiergarten öffnet nach mehreren Fällen von Vogelgrippe wieder für Besucherinnen und Besucher. Bis zum 10. Februar gelten noch besondere Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen, wie der Tiergarten der Stadt Nürnberg mitteilte. So blieben alle begehbaren Volieren und Tierhäuser geschlossen, in denen Vögel frei fliegen. In der Zeit zahlten Gäste nur einen ermäßigten Eintritt.