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  4. Newcastle-Krankheit bei Mastbetrieb im Kreis Mühldorf

Tierseuche Newcastle-Krankheit bei Mastbetrieb im Kreis Mühldorf

Die Krankheit ist für Geflügel hochansteckend. Tausende Tiere wurden getötet.

Tierseuche: Newcastle-Krankheit bei Mastbetrieb im Kreis Mühldorf
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Im Kreis Mühldorf am Inn musste erneut ein Geflügelbetrieb gesperrt werden, weil dort die Newcastle-Krankheit ausgebrochen ist. (Symbolbild) Foto: Matthias Bein/dpa

Mühldorf am Inn (dpa/lby) - In einem Masthähnchenbetrieb in Oberbergkirchen (Landkreis Mühldorf am Inn) ist die für Vögel hoch ansteckende Newcastle-Krankheit ausgebrochen. Um den betroffenen Betrieb sei eine Schutzzone im Radius von mindestens drei Kilometern errichtet worden, teilte das Landratsamt in Mühldorf mit. Der gesamte Tierbestand sei getötet worden. Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks handelte es sich um etwa 10.000 Tiere.

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In der Region war es in den vergangenen Wochen wiederholt zu Ausbrüchen der Newcastle-Krankheit und damit verbundenen Keulungen von Tieren gekommen. Erst am Vortag waren im Kreis Mühldorf nach Angaben des Landratsamtes Teile einer Schutzzone aufgehoben worden, die aus einem Ausbruch im März im benachbarten Kreis Rottal-Inn herrührte.