Bei einem Feldhasen im Landkreis Hildburghausen wurde am 13. November 2026 Tularämie, auch Hasenpest genannt, festgestellt. Darüber informiert das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (VLÜA).
Im Landkreis ist bei einem Feldhasen die Tierseuche Tularämie, auch Hasenpest genannt, nachgewiesen worden. Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (VLÜA) warnt.
Bei einem Feldhasen im Landkreis Hildburghausen wurde am 13. November 2026 Tularämie, auch Hasenpest genannt, festgestellt. Darüber informiert das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (VLÜA).
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Die Krankheit tritt insbesondere bei Hasen, Kaninchen und Nagetieren auf und kann dort seuchenhafte Verläufe mit hoher Sterblichkeit verursachen. Betroffene Tiere magern ab, zeigen struppiges Fell, einen schwankenden Gang und wirken apathisch. Infolge der Entkräftung können sie ihre natürliche Scheu verlieren.
Bei der Hasenpest handelt es sich um eine Zoonose und damit um eine Erkrankung, die auch auf den Menschen übertragen werden kann. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts waren in Deutschland mit Stand vom 7. Oktober 2026 insgesamt 155 Menschen an Tularämie erkrankt.
Eine Infektion erfolgt vor allem durch intensiven Kontakt mit erkrankten Tieren, deren Ausscheidungen oder Kadavern. Besonders beim Enthäuten und Ausnehmen erlegten Wildes besteht ein erhöhtes Risiko. Als Berufskrankheit kann Tularämie unter anderem Jäger, Köche, Metzger und Tierärzte betreffen. Auch eine Ansteckung über unzureichend erhitzte Lebensmittel oder kontaminiertes Wasser ist möglich.
Beim Menschen beginnt die Erkrankung häufig mit grippeähnlichen Symptomen wie Kopf- und Gliederschmerzen, Fieber, Schüttelfrost und Mattigkeit. In schweren Fällen kann es zu Organversagen und zum Tod kommen. Eine erfolgreiche Behandlung mit Antibiotika ist insbesondere bei frühzeitiger Diagnose gut möglich.
Das VLÜA empfiehlt insbesondere Jägern, aber auch Köchen, Metzgern und Tierärzten, ungeschützten Kontakt zu Wildtieren und Wildtierkadavern zu vermeiden, Haustiere von Kadavern fernzuhalten sowie beim Umgang mit erkrankten oder toten Wildtieren Atemschutzmasken der Klassen FFP2 oder FFP3 und Handschuhe zu tragen. Zudem sollten Arbeits- und Küchenhygiene beim Verarbeiten von Wildbret konsequent eingehalten und Wildgerichte nur gut durchgegart verzehrt werden.
Für Rückfragen zur Erkrankung bei Tieren steht das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Landkreises Hildburghausen unter der Telefonnummer (0 36 85) 78 18 73 90 zur Verfügung.