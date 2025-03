Das Töten der Puten sei unabdingbar, da die Geflügelpest bei Puten nahezu immer tödlich verlaufe und die Tiere an dieser Seuche qualvoll verenden würden, hieß es in der Mitteilung des Landratsamts. Zuletzt hatte es im Dezember 2024 im Landkreis Ansbach einen Ausbruch in einem Betrieb in Lehrberg gegeben.