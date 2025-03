In Bayern nehmen die Ausbrüche nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittel seit vergangenem Oktober bei Wildvögeln und Geflügel zu - verteilt über fast das ganze Bundesland. Auch Arbeiter in Geflügelbetrieben können in seltenen Fällen angesteckt werden. In Europa sind laut Gesundheitsministerium solche Erkrankungen noch nicht nachgewiesen worden. Das Virus wird nicht durch Lebensmittel verbreitet.