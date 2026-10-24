Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Gefahr eines erneuten Aufkommens der Vogelgrippe in der hessischen Landwirtschaft durch den derzeitigen Vogelzug ist laut dem Experten Simon Thorn gering. Sollten die entsprechenden Wildvögel infiziert sein, würde sich das Virus in deren Rastgebieten verbreiten, sagte der Leiter der Staatlichen Vogelschutzwarte Hessen. Es bleibe in der Regel innerhalb der Wildvögelpopulation, die Gefahr eines Übergriffs auf Betriebe der Geflügelhaltung sei daher klein. Pauschale Schutzmaßnahmen hält Thorn nicht für erforderlich.