Demnach wurden in diesem Jahr bis kurz vor Ende Oktober 173 Fälle erfasst, in denen Tiere betroffen waren. Zwar machten Rinder und Schafe darunter die deutliche Mehrheit aus. In zwei dokumentierten Fällen hat die Krankheit aber auch Alpakas erwischt. Zudem wurde das Virus auch bei zwei Zootieren aus der Familie der Hornträger nachgewiesen - um welche Tiere genau es sich dabei handelte, wurde nicht bekannt. Theoretisch können auch Giraffen infiziert werden.