Tierschutzverstoß: Vier junge Biber getötet - Polizei sucht Zeugen

Garmisch-Partenkirchen (dpa/lby) - Nach der mutmaßlichen illegalen Tötung von vier jungen Bibern in Oberau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen sucht die Polizei nach einem Fahrradfahrer als Zeugen. Der bisher unbekannter Radler sei unweit der Stelle unterwegs gewesen, wo Zeugen die toten Tiere entdeckt hätten, teilte die Polizei mit. Passanten hatten die toten Tiere auf- und nebeneinander geschichtet am 30. April gegen 22.00 Uhr an einem Weg entlang der Loisach gefunden und das Szenario fotografiert.