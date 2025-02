Tierschutzvergehen Erneut Bauer wegen Tierquälerei auf Schlachthof verurteilt

Bereits am 12. Februar hatte das Amtsgericht ein Landwirt aus dem Landkreis Schweinfurt wegen Tierquälerei zu einer Geldstrafe verurteilt. Der 39-Jährige soll im Juni 2023 beim Abladen von zwei Rindern an dem Schlachthof an der bayerisch-hessischen Landesgrenze die Tiere mit Seilen gezogen haben, weil sie einen Hänger nicht mehr selbstständig verlassen konnten. Die Entscheidung von 65 Tagessätzen zu je 10 Euro ist bereits rechtskräftig.